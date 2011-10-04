Лукашенко: Целесообразно усовершенствовать практику аттестации педагогических кадров

Президент Александр Лукашенко вручил победителю республиканского конкурса «Учитель года Беларуси» главный приз – «Хрустальный журавль». Его обладателем стала учитель английского языка Дятловской гимназии № 1 Инесса Зубрилина. Победительнице также вручили ключи от автомобиля.

Глава государства встретился с финалистами республиканского конкурса и отметил, что за свою 20-летнюю историю он превратился в настоящую академию педагогического опыта и мастерства. В нынешнем году среди участников немало представителей районных и сельских учреждений образования. А это свидетельство того, что в стране созданы равные условия для получения образования. Эта система проверена временем и традициями, но в то же время открытая для новых идей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Учителей-практиков, истинных профессионалов своего дела, и я уже об этом говорил, следует больше привлекать к преподаванию в педагогических вузах, институтах развития образования. Нужно разрешить им работать по собственным программам и оригинальным методикам. И обязательно включать в число авторов учебников.

Целесообразно также усовершенствовать практику аттестации педагогических кадров. Мы должны дать возможность передовым учителям досрочно получать более высокую категорию за реальные достижения, а не просто за выслугу лет.

Также необходимо продумать систему мер, которые бы способствовали приходу в школы талантливой молодежи. Думаю, что сегодня мы с вами в неформальной обстановке не только отметим ваш успех, но и поговорим о том, что нужно сделать, чтобы таких увлеченных людей как вы, настоящих энтузиастов, стало в нашей стране как можно больше.

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников проходил в Минске в сентябре. Всего в нем участвовали около 10 тысяч учителей. В финал вышел 21. А в суперфинале за звание лучшего боролись шестеро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Инесса Зубрилина, учитель английского языка гимназии № 1 (Дятлово):

Уже 20 лет «Хрустальный журавль» является символом Республиканского конкурса профессионального педагогического мастерства, настоящего праздника, таланта и опыта, творчества и интеллекта. Благодаря такой многогранности каждый из нас мог проявить себя, продемонстрировать индивидуальный педагогический стиль. Также за возможность вопреки народной мудрости о синице в руках и журавле в небе прижать к сердцу осуществленную хрустальную мечту спасибо.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Это очень здорово, что, в целом, уровень профессионализма растет. Но для меня самое важное даже не уровень профессионализма, а их мотивация, их здоровые амбиции: быть первыми и нести ответственность за нашу систему образования.

Торжественная часть мероприятия переросла в неформальное общение. Беседа лучших учителей страны с президентом длилась около двух часов.