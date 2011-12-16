Лукашенко: Бюджет Академии наук на будущий год должен быть урезан. К уровню этого года

Новости Беларуси. Импортозамещение, высокая добавленная стоимость, увеличение экспорта. Это приоритеты, которыми необходимо вооружить отечественную экономику. В Минске на семинаре руководящих работников госорганов состоялась большая дискуссия. Участие в форуме принял президент.

Заключительный день семинара по импортозамещению получился самым жарким в плане дискуссий. Много выступавших, много поднятых тем, много заданных вопросов. Все-таки в зале полтысячи участников.

Глава Академии наук констатировал, что производственный сектор Беларуси – один из самых зависимых от импорта в Европе. Выпускаемые не в стране детали присутствуют во многих отечественных товарах. Если от этого уйти нельзя, то надо делать более конкурентную продукцию. То есть с высокой добавленной стоимостью. Ученые считают, что такие экспортеры как МАЗ, МТЗ, «БелАЗ» и другие в этом случае смогут в несколько раз увеличить свою прибыль.

Анатолий Русецкий, председатель президиума НАН Беларуси:

Решение проблемы сбалансированного развития требует не только наращивания производства и экспорта на действующих предприятиях, но и создание новых производств. Прежде всего, в отраслях с высокой добавленной стоимостью, имеющих высокую долю местных компонентов, хороший экспортный потенциал.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Анатолий Максимович, давайте конкретно, без бумаги: место и роль Академии наук в этом процессе.

Анатолий Русецкий, председатель президиума НАН Беларуси:

Академией наук намечено реализовать ряд проектов, относящихся к пятому-шестому технологическим укладам. Мы разработали в том числе программу импортозамещения, экспорта на 11-15 годы.

Александр Лукашенко:

Без науки нам нечего лезть в импортозамещение. Там, где у нас импорт колоссальный. Допустим, лекарства. Ну, куда полмиллиарда долларов тратим на эти лекарства. Бумага, целлюлоза – 800 с лишним млн долларов платим.

Делает ли Академия наук и ученые все то, что надо делать? Конечно, не делает. Поэтому я очень жестоко и жестко, может быть, провел совещание с учеными. Некоторые просто даже обиделись на президента. Не надо на меня обижаться – я ведь не для себя требую. Я требую для страны. Пора ученым уже пошевелиться. Не просто носить эти шильды академиков, членов-корреспондентов, докторов, профессоров, кандидатов наук. Давайте результат. Мы будем платить вам за конкретную работу. Вот смысл совещания, которое я проводил с учеными.

Наиважнейшая проблема – вовлечь научное сообщество в решение программы импортозамещения. Будете это делать – мы вас будем поддерживать. Не будете делать – не надейтесь на помощь государства. Это первое.

Второе. Вот депутаты здесь присутствуют, они будут в ближайшее время утверждать бюджет. Бюджет Академии наук на будущий год должен быть урезан. Отследите это. К уровню этого года. Они работают сами, зарабатывают приличные деньги. Надо потихоньку их от кормушки. До тех пор, пока мы будем кормить не только ученых, кого бы то ни было, производственников, давать деньги из бюджета, при том невозвратные деньги, до тех пор они ничего делать не будут. Я ничего нового не сказал – такова жизнь.

Минпром предлагает стимулировать людей рублем, чтобы каждый был заинтересован развивать импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, за год Министерство после внедрения таких проектов сэкономило порядка 2 млрд. Часть этих денег могла бы пойти на материальное вознаграждение сотрудникам.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

Платить конструкторам, разработчикам — тем, кто участвует в импортозамещении — какую-то часть от того, что они сэкономили на импорте. То есть, сэкономили — какую-то часть на стимулирование направили.

Александр Лукашенко:

А мы можем эту часть чётко вычленить или потом за счёт приписок будем платить? Но если это поддаётся железному учёту, на это надо идти, это хорошая мера. Пускай люди получат деньги за это.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я об этом говорил в докладе. Но здесь, вы правильно заметили, могут заранее закладываться и неэффективные системы, а потом – улучшения и мнимая экономия.

В принципе, это поддерживается. Стимулировать тех, кто действительно закладывает прогрессивные решения.

Александр Лукашенко:

Но этого не надо бояться. Я не думаю, что пойдут на это руководители, но если это стимул хороший, почему бы на него не пойти. Он пользу стране принесет и часть себе получит. И при том не за счет страны, а за счет экономии. И внешней цены, экспорта.

В Министерстве промышленности пресловутую импортоемкость товаров понижают внутриотраслевой кооперацией и созданием холдингов.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

От схемы «купи – продай» к схеме «произведи – продай».

Некоторые предприятия производят закупки комплектующих у посредников. И тогда это им не идет в импорт. Я считаю, что это необходимо исключить и считать импорт с учетом скрытого импорта и, возможно даже, с учетом импорта энергетических ресурсов.

Та работа, которую мы провели за последние три месяца, позволила сократить закупки импорта у посредников на 240 млн долларов.

Александр Лукашенко:

Александр Серафимович Якобсон, ведь Вам было поручение вместе с правоохранительными органами пресечь всякое посредничество на товаре, производимом внутри, если он продается, и ограничить внешние закупки через посредников. Но там, где уже невозможно, изучив вопрос, там ладно. Так как же это понимать?

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Мы этой работой занимаемся, информируем, соответственно, Правительство, соответствующие Министерства и ведомства. Поэтому Ваше поручение находится под жесточайшим контролем Комитета.

Александр Лукашенко:

С 1 января должны быть нормативные документы. Через Декрет, если не успеем через закон, но они должны нести за это как минимум жестокую административную, максимум – уголовную ответственность. Те, кто закупает через посредников, но могут купить напрямую.

Минпром выдвинул предложение создать в Беларуси экспортный банк. Это мировая практика. Инвестиционные товары продаются при помощи экспортного кредитования. Неплохо было бы создать такой финансовый институт и в Беларуси, чтобы он на профессиональном уровне продвигал нашу продукцию на зарубежные рынки.

Тема возможного создания Министерства внешней торговли поднималась во время выступления главы Министерства торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что место и задачи ведомства до сих пор четко не определены. И функции продвижения отечественных товаров на рынки взяли на себя в какой-то степени органы местной власти, МИД, Правительство, сам Президент.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Велика еще зависимость от импорта по синтетическим моющим средствам, однако с увеличением в 2011 году практически в два раза поставок моющих средств предприятиями концерна «Белнефтехим», а также с открытием нового производства стирального порошка частным предприятием «Солнце», появилась реальная возможность существенно сократить импорт и по этой позиции.

Александр Лукашенко:

Нас не надо заваливать примерами. Мы об этом все знаем. Кто в большей степени, кто – в меньшей. Вы, давайте, выступайте как министр. Импортозамещение. Ваш сектор – 16%. Сколько будет в следующем году, сколько к концу пятилетки?

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Этот сектор за последние годы практически не менялся. Примерно в этих пределах был потребительский импорт.

Александр Лукашенко:

Мы собрались сегодня для того, чтобы изменить объем этого сектора.

Михаил Мясникович:

К сожалению, Министерство торговли недорабатывает по продвижению белорусских товаров на экспорт. И в этом плане там, где есть хорошие примеры, они в основном созданы за счет фирменных или корпоративных усилий.

Александр Лукашенко:

Пока мы лично не будем болеть за это, как за свое, особенно люди с большими портфелями, никто делать не будет. Да, система – хорошо. Лично – это не тот путь. Но и лично сегодня надо решать эти проблемы.

Определитесь с Министерством торговли и со всеми другими кадровыми вопросами. При том, не затягивайте это в долгий ящик. В Министерстве торговли должны вертеться, крутиться, а не списки составлять или констатировать факты.

Тема создания товаров с высокой добавленной стоимостью упоминалась на семинаре чаще других. Если замещать импортное отечественным мы научились, то увеличить ценовые качества такой продукции – это пока еще только на карандаше.

Владимир Шульга, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Развивать отрасли, которые имеют собственное сырье. То, что касается деревообрабатывающей отрасли, вы знаете наше движение. Благодаря Вам был подписан 529-й указ. Восемь предприятий реализуют проекты. То, что касается плитных заводов: закрывая мощности по плите ДСП на Ивацевичах и Речице, мы закрываем внутренний рынок и плюс 40% можем поставлять на экспорт.

Александр Лукашенко:

Так мебель надо вывозить. То есть надо углублять. Глубина переработки – это добавленная стоимость, это наши деньги. Они нацелены на то, чтобы половину вывезти, оно им не надо, продадут. Так надо предусмотреть, пока не поздно, чтобы углубиться. Под это и кредиты дадут.

Вы не думайте, что в мире избыток деревянной продукции – мебели и так далее. Легко добывается лес у нас, в Финляндии в какой-то степени, части Швеции и на европейской части России. Это хороший лес, пригодный лес. У нас – самый лучший. В Европе этого леса нет. Они уже все свое переработали. Поэтому это перспектива, это выгодно, только разумно это надо использовать.

Такие акценты и в льняной отрасли. Когда-то «Легпром» за убыточность предлагал закрыть Оршанский льнокомбинат. После модернизации, на которой настоял глава государства, 70% продукции бойко продается за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И дальнейшее техперевооружение предприятие будет проводить за собственный счет. Деньги на это есть.

Александр Лукашенко:

Вот вам еще один пример. На гербе страны лен. Наверное, не зря его в свое время туда определили. Мы умели возделывать лен. Потом вы мне сказали, что все, разучились, мы не можем. Это волокно плохое, это короткое, это еще короче, это пакля. Длинного нет. Ничего делать не будем. Как это: два неурожайных года по льну, и вы вышли на положительную рентабельность.

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:

Вы правильно говорите. В 2009 году у нас на Оршанском льнокомбинате лежало 10,5 тысяч тонн неоплаченного льноволокна. Сегодня мы работаем с колес и нам льноволокна не хватает. Так вот, все это вместе взятое дало возможность дальнейшее техпереоснащение проводить за счет собственной валютной выручки.

Вопросы и нюансы импортозамещения участники семинара обсуждали не один час. Возможность высказаться была у каждого, как и обсудить любую проблему. Глава государства предложил, чтобы подобные встречи проходили чаще. Формат такого мозгового штурма управленцев очень удачен. На том и сошлись.