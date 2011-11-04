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Лукашенко будет наблюдать за ходом учений на Гожском полигоне

04 ноября 2011 08:37
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Новости Беларуси, Гродненская область. В Беларуси продолжается командно-штабное учение по территориальной обороне. В нем принимает участие президент Александр Лукашенко. Учение началось 31 октября и 4 ноября его заключительный этап.

На Гожском полигоне уже всё готово к активной фазе учений, военнослужащие срочной службы и запаса заняли свои позиции. Ожидается, что за ходом учений будет наблюдать глава государства. Будут отработаны действия по ликвидации предполагаемых диверсантов незаконных вооруженных формирований. Задача — выявить противника и оказать сопротивление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие очень переживают, ведь многие из них в армии служили десятки лет назад. В этом и есть суть территориальных учений — подключить людей запаса. Призваны более 400 человек. В повседневной жизни это инженеры, сварщики, мастера производств, предприниматели. Они прошли инструктаж и предварительную подготовку.

Павел Нестерович, военный комиссар Гродненского объединённого городского военного комиссариата:
Они очень быстро втянулись. Мы провели занятия, людям интересно: многие вспомнили, другие научились заново. В настоящий момент это полностью боеготовое формирование территориальных войск, готовое готово к выполнению задач. С интересом работают, с удовольствием. Обеспечили всеми видами довольствия. Если солдат одет, обут, размещён и накормлен — он всегда выполнит свою боевую задачу.

# общество # Лукашенко

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