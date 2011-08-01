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Лукашенко: Белтелерадиокомпания должна зарабатывать, а не подпитываться из госбюджета

01 августа 2011 18:38
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О перспективах развития белорусского телевидения главе государства доложил сегодня председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.

Президент поручил продолжить реформирование и внимательно отнестись к кадрам, а также рационально подходить к использованию финансовых средств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Телеканал должен зарабатывать, а не подпитываться из госбюджета.

Геннадий Давыдько, председатель Белтелерадиокомпании:
Из тех поручений, которые я могу огласить — развитие международного телевизионного вещания, а также интернет-вещания. Оптимизация всей структуры и работы Белтелерадиокомпании. А также строгое и внимательное отношение с расходованию финансов и к людям.

# общество # Лукашенко

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