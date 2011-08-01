Лукашенко: Белтелерадиокомпания должна зарабатывать, а не подпитываться из госбюджета

О перспективах развития белорусского телевидения главе государства доложил сегодня председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.

Президент поручил продолжить реформирование и внимательно отнестись к кадрам, а также рационально подходить к использованию финансовых средств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Телеканал должен зарабатывать, а не подпитываться из госбюджета.

Геннадий Давыдько, председатель Белтелерадиокомпании:

Из тех поручений, которые я могу огласить — развитие международного телевизионного вещания, а также интернет-вещания. Оптимизация всей структуры и работы Белтелерадиокомпании. А также строгое и внимательное отношение с расходованию финансов и к людям.