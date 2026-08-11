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Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации отношений с Чадом

11 августа 2026 05:43
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Республики Чад с Днем Независимости. Как отметил белорусский лидер, приобретение в 1960 году суверенитета позволило народу Чада самостоятельно определить судьбу своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации отношений с Чадом-2

«Пользуюсь этим праздничным поводом, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в активизации отношений с Нджаменой. Целиком поддерживаю Ваше желание видеть их более разнообразными. Взаимный интерес представляют поставки транспорта и медикаментов, проекты в сферах сельского хозяйства, развития инфраструктуры и подготовки кадров. Техника, опыт и знания специалистов из Беларуси помогут гарантировать продовольственную безопасность Вашего государства и укрепить его независимость», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал лидеру этой страны отличного здоровья и успешной реализации всех намеченных планов на ответственном посту, а гражданам Чада – мира и благополучия.

# Александр Лукашенко

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