Лукашенко: Беларусь ни с одной страной мира не продвигается в отношениях так быстро, как с Китаем

Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью ведущим СМИ КНР, в числе которых информационное агентство «Синьхуа», Центральное телевидение, газета «Жэньминь жибао», Международное радио КНР.

Глава государства отметил, что спектр сотрудничества двух стран огромен по всем направлениям – от продажи в Китае белорусских калийных удобрений до создания космического спутника для КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

У нас нет закрытых тем, начиная от продажи у вас калийных удобрений до создания космического спутника для КНР. Спектр огромный. И по всем направлениям мы уже знаем, что делать и как делать. Мы ни с одной страной так быстро не продвигаемся в наших отношениях, как с Китайской Народной Республикой. Когда-то в 2000 году мы мечтали о товарообороте в 500 млн. долларов. В прошлом году мы имели уже больше 3 млрд. Это большая победа, особенно для нас, потому что китайский рынок забит предложениями. Очень трудно внедриться в этот рынок, потому что ведущие компании мира сотрудничают с китайцами и строят свои предприятия. Но благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что у нас стратегический уровень сотрудничества, нам удается закрепиться на вашем рынке и там работать.