Лукашенко: «Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора»

Оперативная обстановка в Казахстане, совместная миротворческая операция и ревизия борьбы с терроризмом. Эти темы 10 января наполнили повестку внеочередного онлайн-саммита ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский лидер подчеркнул: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках. Формы и методы гибридного влияния на наши страны совершенствуются. А значит, альянсу необходимо повышать уровень взаимодействия. Напомним, потери от террористических атак в Казахстане потрясают. Известно, что в массовых беспорядках погибли 17 силовиков, более 1 300 получили ранения. Данные по мирному населению уточняются.
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Все эти дни лидеры альянса держали беспрерывную связь, череда телефонных разговоров об оперативной обстановке в Казахстане, конечно, звучала и в кабинете нашего Президента. Александр Лукашенко глубоко погружен в суть событий не чужой нам страны, а если глобальнее – в корень происходящей политической тряски всего постсоветского пространства. Может потому сегодня без излишней дипломатической абстракции он подчеркнул: уроков достаточно, пора делать выводы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Анализ событий в Казахстане показывает наличие, конечно же, внешнего фактора. Их сценарий узнаваем. За аналогиями далеко ходить не надо – Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Афганистан. Не так давно подобный комбинированный натиск испытала и Беларусь. Конечно, в этих странах были свои особенности, но общий почерк виден. Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав Президент Казахстана: пройдет немного времени – имена, фамилия, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси. Надо понимать, что вокруг близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центрально-азиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан.
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