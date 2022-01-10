Лукашенко: «Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора»

Оперативная обстановка в Казахстане, совместная миротворческая операция и ревизия борьбы с терроризмом. Эти темы 10 января наполнили повестку внеочередного онлайн-саммита ОДКБ. Участие в нем принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер подчеркнул: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках. Формы и методы гибридного влияния на наши страны совершенствуются. А значит, альянсу необходимо повышать уровень взаимодействия. Напомним, потери от террористических атак в Казахстане потрясают. Известно, что в массовых беспорядках погибли 17 силовиков, более 1 300 получили ранения. Данные по мирному населению уточняются.

О прецедентах и коллективном ответе агрессорам – материал Ксении Худолей.

Все эти дни лидеры альянса держали беспрерывную связь, череда телефонных разговоров об оперативной обстановке в Казахстане, конечно, звучала и в кабинете нашего Президента. Александр Лукашенко глубоко погружен в суть событий не чужой нам страны, а если глобальнее – в корень происходящей политической тряски всего постсоветского пространства. Может потому сегодня без излишней дипломатической абстракции он подчеркнул: уроков достаточно, пора делать выводы.