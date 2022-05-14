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Лукашенко 16 мая в Москве примет участие во «Встрече лидеров» стран ОДКБ и проведёт переговоры с Путиным

14 мая 2022 08:11
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом рассказали в пресс-службе белорусского лидера, сообщает БЕЛТА.

В Москве 16 мая глава государства примет участие во «Встрече лидеров» стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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