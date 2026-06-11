Лукашенко 11 июня провел кадровый день

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассматривал кадровые вопросы, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент назначил Лысенко Максима Владимировича министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ануфриева Ольга Александровна теперь занимает пост директора – главного редактора учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня».
Также глава государства назначил:
Соболевского Евгения Юлиановича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству;
Огородникова Александра Сергеевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству;
Иваницкого Александра Григорьевича – начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.
Президент также дал согласие на назначение:
Шкробота Евгения Сергеевича – председателем Петриковского райисполкома;
Клышевского Андрея Ивановича – председателем Ошмянского райисполкома;
Сымановича Михаила Сергеевича – генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»;
Шалля Эдуарда Рышардовича – генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»;
Щетько Виктора Викторовича – первым заместителем Министра промышленности;
Постникова Александра Сергеевича – заместителем Министра транспорта и коммуникаций;
Акстиловича Геннадия Романовича – начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь;
Хомутовского Юрия Анатольевича – начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь;
Садовского Олега Викторовича – председателем Комитета государственного контроля Гомельской области;
Игликова Алексея Алексеевича – членом Гродненского облисполкома;
Юрашевич Надежды Михайловны – заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства;
Василевской Ольги Евгеньевны – заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.