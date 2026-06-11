Лукашенко 11 июня провел кадровый день

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня рассматривал кадровые вопросы, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент назначил Лысенко Максима Владимировича министром природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ануфриева Ольга Александровна теперь занимает пост директора – главного редактора учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня».

Также глава государства назначил:

Соболевского Евгения Юлиановича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Государстве Ливия по совместительству;

Огородникова Александра Сергеевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Афганистане по совместительству;

Иваницкого Александра Григорьевича – начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС.

Президент также дал согласие на назначение:

Шкробота Евгения Сергеевича – председателем Петриковского райисполкома;

Клышевского Андрея Ивановича – председателем Ошмянского райисполкома;

Сымановича Михаила Сергеевича – генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»;

Шалля Эдуарда Рышардовича – генеральным директором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»;

Щетько Виктора Викторовича – первым заместителем Министра промышленности;

Постникова Александра Сергеевича – заместителем Министра транспорта и коммуникаций;

Акстиловича Геннадия Романовича – начальником главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь;

Хомутовского Юрия Анатольевича – начальником управления региональной политики Администрации Президента Республики Беларусь;

Садовского Олега Викторовича – председателем Комитета государственного контроля Гомельской области;

Игликова Алексея Алексеевича – членом Гродненского облисполкома;

Юрашевич Надежды Михайловны – заместителем начальника Организационно-аналитического департамента Постоянного комитета Союзного государства;

Василевской Ольги Евгеньевны – заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.