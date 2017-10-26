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Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области

26 октября 2017 12:42
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Новости Беларуси. 7 белорусских семей в ближайшие дни сразятся за право называться лучшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они уже выдержали региональные испытания и сейчас тщательно готовятся заявить о себе на всю страну.

Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области-1

Герои нашего следующего сюжета – из Гродненской области. Он – тракторист, она – музыкант, а вместе с детьми они активная и творческая семья Сидор.

Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области-3

На этой кухне даже блины пекутся, как по нотам. В семье Сидор это блюдо коронное. А кухонный стол – как предлог собраться вместе. На повестке дня вопрос: чем будем покорять страну? Начнем, пожалуй, с главного – презентации. Ирина – музыкант в школе, Олег – тракторист в местном СПК. Разница в возрасте 10 лет только укрепляет семью.

Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области-5

Ирина Сидор, супруга:
Все-таки это судьбоносно, что распределили меня сюда. Получилось так, что настоял все-таки на своем. Присмотрелась и решила, что все-таки, наверное, хорошо, когда тебя любят больше, чем…

Олег Сидор, супруг:
Лучший тракторист, конечно!

Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области-8

Так и повелось – любовь уже 13 лет здесь правит бал. А вот и результат – две умницы дочки Маша и Даша. После завтрака гостиная становится сценой для репетиций.

Как всегда, у совершенства нет предела. Важно всё: и речь, и жесты, и уверенность в себе. А они уверены: своим выступлением удивят жюри, ведь готовились целый год.

Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области-11

Галина Буро, СТВ:
Музыка в этой семье – объединяющий фактор. Петь в доме любят все. Отсюда и девиз – «С ритмом – в сердце, с мелодией – в душе».

Конкурс «Семья года» проводится уже третий раз. В финал проходят победители из каждого региона. Уже в пятницу, 27 октября, предстоит выяснить, чью фамилию назовут лучшей в стране.

Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области-14

Ирина Сидор:
Я близко даже не предполагала, что моя семья будет творческая. Я думала: ну я в творческом направлении. Тем более, уж когда судьба послала мужа-механизатора, тем более никаких мыслей не предвещало, что мы будем музыкальные, творческие и активные.

Победа кому достанется-то?

Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области-17

Мария и Дарья Сидор, дочери:
Нам! Гродненской области! У нас самая лучшая в мире семья!

Лучшую семью выберут в Беларуси: история конкурсантов из Гродненской области-19

После финала они обязательно воплотят давнюю семейную мечту – съездить на море вместе. А пока Даша упаковывает в дорогу плюшевого медведя-талисмана – на удачу.

# общество # Фотофакт # Брак и семья

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