Лучшую постройку 2008 года в странах СНГ будут выбирать в Минске

Здесь соберутся главные архитекторы столиц Содружества. На совместном заседании координационного совета Международной ассоциации союзов архитекторов будет избран ее президент.

К мероприятию приурочены выставки лучших дипломных проектов архитектурных школ Беларуси и работ членов Международной академии архитектуры.

Строящийся храм на улице Калиновского в столице, несомненно, станет архитектурной достопримечательностью. На церковь в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных сегодня воздвигнут купола. Среди высоких гостей на мероприятии ожидают и Владыку Филарета. О храме уже говорят как о будущей национальной святыне – месте покаяния и священной памяти каждого из нас.