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Лучшую постройку 2008 года в странах СНГ будут выбирать в Минске

02 октября 2008 07:54
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Здесь соберутся главные архитекторы столиц Содружества. На совместном заседании координационного совета Международной ассоциации союзов архитекторов будет избран ее президент.

К мероприятию приурочены выставки лучших дипломных проектов архитектурных школ Беларуси и работ членов Международной академии архитектуры.

Строящийся храм на улице Калиновского в столице, несомненно, станет архитектурной достопримечательностью. На церковь в честь Всех Святых и в память безвинно убиенных сегодня воздвигнут купола.  Среди   высоких гостей на  мероприятии   ожидают и Владыку Филарета.  О храме уже говорят как о будущей национальной святыне – месте покаяния и священной памяти каждого из нас.

# общество

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