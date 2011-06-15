Лучшим студентам столичных вузов в городской ратуше вручили стипендии Мингорисполкома

На этот раз лауреатами стали 60 студентов из 30 вузов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Вручая сегодня награды этим шестидесяти, мы говорим всему нашему минскому и белорусскому студенчеству большое спасибо за их отношение к учёбе, за их гражданскую позицию, за их место в нашей жизни, которое они занимают.
Ирина Некраш, студентка Белорусского национального технического университета:
Та поддержка, которую мы получаем, то внимание, которое оказывается, атмосфера, музыканты, приём — безусловно, это очень много и даёт много для самооценки и для будущих свершений.
Андрей Великов, студент Военной академии Республики Беларусь:
Эта премия — это та небольшая ступенька, на которую необходимо подняться для достижения заветной цели. Цель эта — получить учёную степень, учёное звание кандидата технических наук и стать достойным преподавателем Военной академии Республики Беларусь.