Лучшим студентам столичных вузов в городской ратуше вручили стипендии Мингорисполкома

Их получают молодые люди, которые проявили себя в учебе, творчестве, завоевали призы и награды на международных, республиканских и городских предметных олимпиадах.

На этот раз лауреатами стали 60 студентов из 30 вузов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Вручая сегодня награды этим шестидесяти, мы говорим всему нашему минскому и белорусскому студенчеству большое спасибо за их отношение к учёбе, за их гражданскую позицию, за их место в нашей жизни, которое они занимают.

Ирина Некраш, студентка Белорусского национального технического университета:

Та поддержка, которую мы получаем, то внимание, которое оказывается, атмосфера, музыканты, приём — безусловно, это очень много и даёт много для самооценки и для будущих свершений.

Андрей Великов, студент Военной академии Республики Беларусь:

Эта премия — это та небольшая ступенька, на которую необходимо подняться для достижения заветной цели. Цель эта — получить учёную степень, учёное звание кандидата технических наук и стать достойным преподавателем Военной академии Республики Беларусь.