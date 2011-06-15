Прямой эфир

Лучшим студентам столичных вузов в городской ратуше вручили стипендии Мингорисполкома

15 июня 2011 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Их получают молодые люди, которые проявили себя в учебе, творчестве, завоевали призы и награды на международных, республиканских и городских предметных олимпиадах.

На этот раз лауреатами стали 60 студентов из 30 вузов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Вручая сегодня награды этим шестидесяти, мы говорим всему нашему минскому и белорусскому студенчеству большое спасибо за их отношение к учёбе, за их гражданскую позицию, за их место в нашей жизни, которое они занимают.

Ирина Некраш, студентка Белорусского национального технического университета:
Та поддержка, которую мы получаем, то внимание, которое оказывается, атмосфера, музыканты, приём — безусловно, это очень много и даёт много для самооценки и для будущих свершений.

Андрей Великов, студент Военной академии Республики Беларусь:
Эта премия — это та небольшая ступенька, на которую необходимо подняться для достижения заветной цели. Цель эта — получить учёную степень, учёное звание кандидата технических наук и стать достойным преподавателем Военной академии Республики Беларусь.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
15 июня 2011 18:51

У стелы «Минск — город-герой» начинаются репетиции выступления роты почетного караула

15 июня 2011 18:38

1 миллиард рублей украли «строители» у государства

15 июня 2011 17:46

Англичанка сделала себе тату с прахом умершего мужа