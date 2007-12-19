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Лучшим студентам - президентские стипендии

19 декабря 2007 14:36
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Глава государства утвердил решения Совета фонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов. Из средств фонда поощрено 859 человек. Александр Лукашенко назначил 96 стипендий лучшим студентам государственных вузов. На их выплату выделено 96 млн. руб. Денежными премиями поощрены учащиеся, награжденные дипломами на международных и республиканских предметных олимпиадах. Ежемесячные стипендии на 2008 год в размере 124 тысяч с вручением нагрудного знака лауреата фонда назначены 5 победителям международных предметных олимпиад 2007 года.
# общество

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