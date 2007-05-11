Лучшим молодым спасателям - лучшее место службы

Выпускникам Гомельского инженерного института МЧС первое место службы предоставят по рейтингу успеваемости.11 мая в вузе пройдет распределение курсантов выпускного курса. Здесь пройдет собеседование с 49 курсантами. Участие примут и представители кадровых служб региональных управлений по чрезвычайным ситуациям. На его основе каждому выпускнику - инженеру по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - предоставят первое место работы. Право выбора места службы получат те, кто имел отличную успеваемость на протяжении всего обучения. В выпуске этого года таким правом смогут воспользоваться пятеро выпускников. Торжественный выпуск курсантов с вручением дипломов по традиции пройдет в июле на центральной площади Гомеля.