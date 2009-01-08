Лучшим людям страны вручили премии "За духовное возрождение" и специальные премии в области культуры и искусства

Высокие награды нашли своих обладателей в дни светлого праздника Рождества, и это стало уже доброй национальной традицией.Среди номинантов 2008 года: авторский коллектив десятитомного издания "Беларусы", работники Республиканского центра детской онкологии и гематологии, приемная семья Онаховых. Среди тех, кто удостоен премии в области культуры и искусства – профессор Белорусской академии музыки Андрей Мдивани, ведущий актер театра Янки Купалы Геннадий Овсянников, Ивановская школа бондарства, Ветковский музей народного творчества и Дзержинская детская школа искусств. Напомним, премия "За духовное возрождение" учреждена Указом Президента Беларуси в январе 1997-го. 12-й год подряд ее вручают тем, кто достиг значительных результатов в творческой, культурно-просветительской и педагогической деятельности.