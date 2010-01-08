Лучшим людям страны вручат премии «За духовное возрождение» и специальные премии в области культуры и искусства

Высокие награды находят своих обладателей в дни светлого праздника Рождества, и это стало уже доброй национальной традицией.

Премия «За духовное возрождение» учреждена Указом Президента Беларуси в январе 1997 года. Тринадцатый год подряд ее вручают тем, кто достиг значительных результатов в творческой, культурно-просветительской, педагогической и гуманитарной деятельности.

А лауреатами десяти специальных премий Президента Беларуси стали представители интеллигенции, педагоги, авторские и творческие коллективы из различных регионов Беларуси, которые в Год родной земли внесли наиболее весомый вклад в сохранение, приумножение и развитие культурных традиций, пополнение духовной сокровищницы нашего народа.