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Лучшим людям страны вручат премии «За духовное возрождение» и специальные премии в области культуры и искусства

08 января 2010 14:38
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Высокие награды находят своих обладателей в дни светлого праздника Рождества, и это стало уже доброй национальной традицией.

Премия «За духовное возрождение» учреждена Указом Президента Беларуси в январе 1997 года. Тринадцатый год подряд ее вручают тем, кто достиг значительных результатов в творческой, культурно-просветительской, педагогической и гуманитарной деятельности.

А лауреатами десяти специальных премий Президента Беларуси стали представители интеллигенции, педагоги, авторские и творческие коллективы из различных регионов Беларуси, которые в Год родной земли внесли наиболее весомый вклад в сохранение, приумножение и развитие культурных традиций, пополнение духовной сокровищницы нашего народа.

# общество

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