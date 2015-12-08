Лучшим белорусам страны по поручению Президента вручили государственные награды

Новости Беларуси. 8 декабря во Дворце Республики собрались ученые, врачи, аграрии, педагоги. Люди разных профессий и возрастов, однако всех их объединяет одно – упорный и кропотливый труд. По поручению Президента лучшим белорусам страны вручили государственные награды. В почетном списке более 100 человек.

У народного станка Тамара Васильевна уже более 50 лет. Примерно столько же живет в Беларуси. А когда в молодости переехала из России, думала, что белорусский народный танец освоит с трудом. Труда и вправду было вложено немало. Но результаты вдохновляют до сих пор.

Тамара Натарова, руководитель самодеятельного коллектива «Праменьчык»:

Детям прививать любовь к своим белорусским танцам. Вот это еще как-то подвигает на то, чтобы работать здесь, именно у себя в стране. Вот даже дух такой немного патриотизма.

А сегодня в центре внимания сама Тамара Васильевна. Как и еще более сотни белорусов, которые удостоены государственных наград. Это люди самых разных профессий: ученые, врачи, работники сельского хозяйства, педагоги.

Медали и благодарности от имени Президента Беларуси вручает глава Правительства. Рукопожатие, фото на память – церемония занимает всего несколько минут. Но у многих за плечами годы напряженного труда и творческих поисков.

Олег Демиденко, проректор по научной работе Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины:

Когда государство награждает, это говорит о том, что ты должен и дальше трудиться, ты должен дальше повышать свой уровень.

Во Дворце Республики – лучшие белорусские кадры. А результаты их труда – лучшая инвестиция государства. К примеру, благодаря нашим медикам Беларусь на первых позициях во многих международных рейтингах. В руках аграриев, ни много ни мало, продовольственная безопасность страны. Признание на международном уровне – вручение медалей за особый вклад в развитие Евразийского экономического союза. Их удостоены 8 белорусов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Здесь присутствуют руководители различных уровней. Именно на руководителей возложена большая ответственность за эффективную работу вверенных структур и обеспечение устойчивого развития нашей экономики.

Современную бизнес-леди Ерену Федоровну редко можно застать в торжественных залах. Все чаще – на полях своего фермерского хозяйства. Возделывать собственную бизнес-почву она начала более 15 лет назад. А в сельском хозяйстве – все 40.

Ерена Парфианович, руководитель фермерского хозяйства:

Когда любишь свою профессию, свою землю, мне кажется, трудности никакие не страшны.

Поздравления и аплодисменты в свой адрес присутствующие наверняка услышат еще не раз. Ведь высокие награды – это не только признание, но и стимул не останавливаться на достигнутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.