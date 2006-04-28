Лучший учитель года живет и работает в Сморгони

"Я счастлива, что живу в Беларуси - стране, где можно осуществить любые творческие планы. Созданные в наших учебных заведениях условия дают возможность для реализации всех желаний или даже требований, которые предъявляет ученикам современный мир", - подчеркнула в беседе с корреспондентом БЕЛТА победитель конкурса "Учитель года Республики Беларусь-2006" Ирина Клевец.По словам обладательницы "Хрустального журавля", конкурс является своеобразным стимулом для профессионального и личностного роста педагогов. А главное, он представляет собой систему мероприятий, направленных на изучение лучших тенденций развития образования страны.

Как отметила Ирина Клевец, первые чувства, которые она испытала, принимая из рук министра образования Александра Радькова ценный подарок, были радость и гордость. Радость, от того, что ее педагогический труд, новаторские идеи и предложения получили такую высокую оценку. А гордость педагог почувствовала за всех учителей Беларуси, труд которых почетен в нашем государстве.