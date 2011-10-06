Лучший учитель 2011 года Инесса Зубрилина получила в подарок новый автомобиль

Лучшим учителем года Беларуси признана преподаватель английского языка из небольшого городка Дятлово в Гродненской области. Для Инессы Зубрилиной это вторая попытка подняться на профессиональный олимп. В 2006-м молодому педагогу просто не хватило опыта.

Вернувшись из столицы уже на собственном автомобиле, Инесса Зубрилина сразу же отправилась в родную гимназию. Победительницу республиканского конкурса «Учитель года» встречали всем педагогическим коллективом. Поздравления и приветы передавали от всех жителей райцентра, ведь именно она, учительница английского языка, прославила небольшой городок Дятлово на всю Республику.

Своей победой, говорит педагог, во многом обязана именно школьникам. Первый опыт участия в таком конкурсе у Инессы Владимировны был ещё в 2006-м году. Но тогда не хватило опыта. Не сдаваться и попробовать свои силы ещё раз учительницу уговорили ребята.

Уже принято решение внести Инессу Зубрилину в книгу славы Дятловского района.