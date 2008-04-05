Лучших юных снайперов определили в Минске

На столичной лыжероллерной трассе прошел финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортклуба. "Снежному снайперу", который стартовал в Беларуси еще в декабре, пришлось корректировать расписание. Снега не было даже зимой, поэтому в финале кросс - вместо лыжных гонок.



В финальном забеге на 1,5 километра ребята выкладывались по полной. На трассе - команды из всех областей и у каждой своя группа поддержки.



Церемония закрытия здесь почти, как на олимпийских играх. Есть своя эмблема, огонь и, конечно, призеры. Для них - медали, дипломы и поздравления от будущих тренеров - биатлонистов с мировым именем.



Соревнования "Снежного снайпера" в этом году официально завершились. Но главные организаторы конкурса уже подготовили очередную акцию. Каждая школа биатлона получит оборудование для летних тренировок, а значит погода уже не сможет помешать планам белорусских спортсменов.