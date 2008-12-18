Лучших столичных спортсменов пригласили на бал

В канун праздников олимпийцы Минска и чиновники собрались вместе, чтобы наградить лучших атлетов 2008 года и поздравить друг друга. Чемпионы и призёры Олимпиад, ветераны спорта и заслуженные тренеры – всего более 120 человек. В этом году для бала особенный повод – прошедшая Олимпиада. А на долю минчан пришлось больше половины медального запаса. Сегодня герои спорта предстали в непривычном амплуа – спортивную одежду сменили на нарядные платья и строгие костюмы. А вместо медалей – украшения, тоже, впрочем, из драгоценных металлов. Но даже в свой день олимпийцы не забывали о режиме и готовились к новым победам.