Лучших представителей современного телевидения собрал нынешний конкурс «Телевершина»

Об этом сегодня фактически в один голос заявили члены его жюри. Они отсмотрели более 200 работ.

И почти каждая, по их мнению, могла смело претендовать на заветную статуэтку. Жюри в очередной раз отметило солидный уровень региональных СМИ и впервые выделило профессионализм, с которым было сделано документальное кино. Представители экспертной комиссии заявили также о максимально объективном и прозрачном подходе в оценках.

- Я считаю, что те решения, которые приняты, будут, безусловно, объективны, хотя субъективизма избежать, когда выбираешь тот или иной проект, бывает сложно, - отметила Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение». - Мне, во всяком случае, было сложно сделать это в отношении проектов ЗАО СТВ. Но я могу сказать, на том уровне, на котором были представлены наши работы, мы выглядим достойно и я надеюсь, мои коллеги по жюри тоже достояно оценят этот факт.



Национальный телевизионный конкурс состоится уже в это в воскресенье. И сегодня журналисты, собравшиеся на пресс-конференции, буквально забросали членов жюри вопросами. Но получить подробные сведения о победителях нынешней Телевершины или узнать пикантные детали предстоящей церемонии так и не удалось: секрет. Единственное что отметили эксперты: солидный уровень региональных СМИ и впервые такой высокий профессионализм, с которым было сделано документальное кино:

- Очень крепкая, очень серьезная программа документальных фильмов. Даже после того как отборочная комиссия выбрала 9 лучших работ, все 9 очень качественные. Это меня порадовало, - поделился своим мнением Александр Ефремов, председатель жюри конкурса, главный режиссер Театра Киноактера.