Лучших медицинских работников Минска поздравили с профессиональным праздником

Официально он отмечается в третье воскресенье июня, однако имена фаворитов здравоохранения по традиции называют накануне. Именно Минск диктует «моду» на качество медицинских услуг в стране.

Со столицы несколько лет назад началась коренная реконструкция больниц и поликлиник, которая прошла уже практически во всех регионах страны. Именно в Минске впервые проведены сложнейшие и высокотехнологичные операции. Сейчас некоторые из них уже практикуют и в областных центрах.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– Мы твердо помним поручение главы государства о завершении в 2010 году реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения. И мы приняли решение, что все объекты, которые находятся на капитальном ремонте и реконструкции, будут обеспечены полным объемом финансирования. Это позволит к концу текущего года укрепить материально-техническую базу наших объектов. Мы приступили к проектированию новой клинической больницы, двух поликлиник, мы должны ввести новый корпус второй городской клинической больницы.