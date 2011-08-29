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Лучшие учителя Беларуси собрались сегодня в Минске

29 августа 2011 09:09
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Во Дворце Республики в преддверии нового учебного года пройдет совещание педагогического актива. Форум собрал более двух с половиной тысяч специалистов со всей страны. В нем принимает участие Президент Александр Лукашенко.

Основными темами встречи станут статус учителя, качество подготовки кадров и готовность учреждений образования к новому учебному году. Кроме того речь пойдет об оптимизации программ в вузах, ссузах и ПТУ. Участникам форума продемонстрируют использование интерактивных технологий. 

У Дворца Республики будет работать выставка научно-методического опыта, а лучшие учителя и педагоги дадут мастер-классы.

В Беларуси в 2011-м двери откроют семь новых школ. Воспитанников примут и 5 новых детских садов. Все учреждения образования  к 1 сентября обновились. На ремонт  в текущем году было выделено около четырехсот миллиардов рублей. Школы обеспечены кадрами на 100%. Все без исключения заявки учреждений образования вузами выполнены.

# общество # Белоруссия

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