Лучшие учителя Беларуси собрались сегодня в Минске

Во Дворце Республики в преддверии нового учебного года пройдет совещание педагогического актива. Форум собрал более двух с половиной тысяч специалистов со всей страны. В нем принимает участие Президент Александр Лукашенко.

Основными темами встречи станут статус учителя, качество подготовки кадров и готовность учреждений образования к новому учебному году. Кроме того речь пойдет об оптимизации программ в вузах, ссузах и ПТУ. Участникам форума продемонстрируют использование интерактивных технологий.

У Дворца Республики будет работать выставка научно-методического опыта, а лучшие учителя и педагоги дадут мастер-классы.

В Беларуси в 2011-м двери откроют семь новых школ. Воспитанников примут и 5 новых детских садов. Все учреждения образования к 1 сентября обновились. На ремонт в текущем году было выделено около четырехсот миллиардов рублей. Школы обеспечены кадрами на 100%. Все без исключения заявки учреждений образования вузами выполнены.