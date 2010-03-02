Лучшие снайперы столицы вышли сразиться с пневматическим оружием

Правда - не на поле боя, а в тире.

Стартовали городские соревнования на призы Президентского спортивного клуба. Возраст стрелков — от 10 до 13 лет.

Самыми меткими оказались спортсмены Центрального и Ленинского районов. Завтра им предстоит лыжная гонка на 3 километра.

Фаворитов ждут награды и право отстаивать честь города на республиканских состязаниях.

Сергей Пивоварчик начальник отдела спортивно-массовой и организационной работы Минского городского центра физического воспитания детей и молодёжи:

Популяризация биатлона в нашей стране очень велика. Выступления в Ванкувере — мы завоевали бронзовую и серебряные медали. Поэтому дети с удовольствием приходят тренироваться.