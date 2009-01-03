Лучшие школьники страны соревнуются в областных турах предметных олимпиад

Юные математики, физики, химики и биологи готовы сразить интеллектом и получить шанс поступить в университет без экзаменов.

Эти ребята опытные "олимпийцы". В команде витебской восьмой гимназии – неоднократные победители республиканских и международных олимпиад по математике. Все они воспитанники Михаила Волкова. Заслуженный работник образования Республики Беларусь, кавалер ордена Франциска Скорины преподает по авторской программе. Результат 100-процентный. За 15 лет работы – 15 победителей мировых математических олимпиад.

Екатерине Карташёвой математический "Эверест" покорялся уже не раз. Девятиклассница трижды привозила из Минска победу на республиканской олимпиаде. В этом году собирается добавить в копилку еще одну медаль. Царица наук математика – ее любимый предмет. Поэтому каникулы в мире цифр проводит без сожаления.

Более восьми тысяч юных дарований по всей Беларуси демонстрировали сегодня знания по 16 дисциплинам. Причем из года в год количественно-качественный показатель участников олимпиады растет. Не секрет, что олимпийские лавры открывают дорогу в вуз. Победители олимпиад пользуются льготами при поступлении по профильному предмету.

Интеллектуальные состязания продолжатся до 6 января. Однако на этом борьба за звание "самых умных" не закончится. Победители областных туров примут участие в республиканских предметных олимпиадах.