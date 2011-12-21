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Лучшие педагоги столицы получили гранты Мингорисполкома

21 декабря 2011 18:46
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Новости Беларуси, Минск. В нынешнем году на конкурс поступило 129 образовательных проектов.

А за столь высокие награды сражались учителя из ста гимназий, школ и детских садов Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марина Киндиренко, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Сегодня в зале находятся педагоги, которые являются разработчиками лучших образовательных проектов, которые определяют направление развития нашей отрасли на перспективу.

Ирина Зиновьева, учитель-дефектолог детского сада №30:
Я очень рада, потому что это очень большой труд, и много сил отдала при написании этого проекта. И эмоции только положительные. Рада, что мой проект заметили.

# общество

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