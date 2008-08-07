Прямой эфир

Лучшие объекты благоустройства нынешнего года оценивают столичные архитекторы и озеленители

07 августа 2008 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Чтобы определить победителей у специалистов всего два дня - сегодня и завтра. И более восьмидесяти претендентов на награды – по семи номинациям. Среди них - дворовые территории, объекты торговли, здравоохранения и образования. Цель подобного мероприятия, считают в Комитете архитектуры, обсудить новинки ландшафтного дизайна, обменяться передовым опытом, а заодно поощрить тех, кто приложил максимум усилий для цветочного украшения города.

Итоги же конкурса на лучшее благоустройство подведут на одной из ближайших планерок в городской мэрии. Победителям вручат денежные премии.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 августа 2008 08:08

Начинается регистрация земельных участков в садоводческих товариществах

07 августа 2008 08:07

Синоптики рекомендуют сельским хозяйствам Беларуси максимально использовать погожие часы для уборки зерна

07 августа 2008 08:07

Карту свадебных юбилеев составили в Беларуси