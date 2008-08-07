Лучшие объекты благоустройства нынешнего года оценивают столичные архитекторы и озеленители

Чтобы определить победителей у специалистов всего два дня - сегодня и завтра. И более восьмидесяти претендентов на награды – по семи номинациям. Среди них - дворовые территории, объекты торговли, здравоохранения и образования. Цель подобного мероприятия, считают в Комитете архитектуры, обсудить новинки ландшафтного дизайна, обменяться передовым опытом, а заодно поощрить тех, кто приложил максимум усилий для цветочного украшения города.



Итоги же конкурса на лучшее благоустройство подведут на одной из ближайших планерок в городской мэрии. Победителям вручат денежные премии.