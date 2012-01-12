Лучшие общежития Октябрьского района у Минского государственного профессионального лицея и Национального аэропорта «Минск»

18 строгих критериев и отсутствие плохих оценок по каждому пункту. Такие требования строгое жюри предъявило к 33 общежитиям района.



Эпидемиологи и пожарные проверяли санитарно-бытовые условия, соблюдение правил противопожарной безопасности и паспортно-визового режима.



Среди студенческих лучшим названо общежитие Минского государственного профессионального лицея. А первое место в смотре среди служебного жилья отдано общежитию Национального аэропорта «Минск», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Анжелика Курьянович, начальник отдела по делам молодежи Аадминистрации Октябрьского района:

У предприятий есть свои определенные производственные задачи, а здесь социальный сектор. И благодаря такому конкурсу удалось повернуть лицом балансодержателей непосредственно к людям, которые проживают в общежитиях.