Прямой эфир

Лучшие общежития Октябрьского района у Минского государственного профессионального лицея и Национального аэропорта «Минск»

12 января 2012 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

18 строгих критериев и отсутствие плохих оценок по каждому пункту. Такие требования строгое жюри предъявило к 33 общежитиям района.

Эпидемиологи и пожарные проверяли санитарно-бытовые условия, соблюдение правил противопожарной безопасности и паспортно-визового режима.

Среди студенческих лучшим названо общежитие Минского государственного профессионального лицея. А первое место в смотре среди служебного жилья отдано общежитию Национального аэропорта «Минск», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анжелика Курьянович, начальник отдела по делам молодежи Аадминистрации Октябрьского района:
У предприятий есть свои определенные производственные задачи, а здесь социальный сектор. И благодаря такому конкурсу удалось повернуть лицом балансодержателей непосредственно к людям, которые проживают в общежитиях.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
12 января 2012 06:37

Участникам чемпионата мира по хоккею 2014 года предоставят карты гостя Минска, дающие скидки более чем в 1000 точках обслуживания

12 января 2012 06:14

11 января православные верующие Минска приняли участие в акции, посвященной защите детей, еще не появившихся на свет

12 января 2012 06:07

Обсуждение минчанами проекта новой схемы работы транспорта в микрорайоне Юго-Запад начнется в феврале