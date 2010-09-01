Лучшие издания за последние полвека представит Беларусь на международной книжной выставке в Москве

Наша страна на ней — почетный гость.

Книжный форум в российской столице откроется сегодня и соберет представителей более 50 стран. Помимо книжных новинок, посетители белорусской экспозиции увидят и раритеты Национальной библиотеки — 12 книг из коллекции Радзивиллов.

А в рамках проекта «Беларусь сегодня» 100 лучших отечественных изданий будут переданы Российской государственной библиотеке. Организаторы также подготовили целую программу, представляющую нашу страну и ее культурный облик.

Приветствие участникам Московской международной книжной выставки-ярмарки направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко назвал символичным то, что этот представительный книжный форум открывается 1 сентября, когда во многих странах отмечается День знаний.