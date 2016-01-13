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Лучшие дворники Минска: «мама на все руки» Анжела Вертинская и творческий реставратор Наталья Устилка

13 января 2016 09:13
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Познакомимся с людьми, которые делают наш город чистым и красивым.

Этот участок по улице Лещинского особенно хорош. Ведь здесь трудится бригада лучшего дворника  – Анжелы Вертинской.

Сфера обслуживания – её стихия, работала швеей и контролером.  К своему делу относится с трепетом и энтузиазмом, а благодарность жителей  и оценка руководства вдохновляет на новые подвиги. Активистка полностью опровергает стереотип о неженской профессии и убеждает, что никто лучше хозяйки не наведет марафет во дворе.

А мама троих детей о чистоте  знает не понаслышке. Порой, в снегопады, выходит на работу  в 5 утра, чтобы подарить уже родным жителям доброе утро.

В помощь теплый чай, крем зимний уход, музыка в наушниках  и рукавицы с утеплителем.

Вот так скребками кропотливо раскалывают лед,  снег выметают березовыми или пластмассовыми метелками. И это только внешняя сторона уборки, а еще собрать мусор и вымыть подъезды. Заскучать не успеешь!

Кстати, встретить утром дворника с полным ведром или мусорным пакетом – хорошая примета.

Анжела шутит, что по совместительству работает в бюро находок. Благодаря ее объявлениям  уже не первый человек нашел свой телефон и документы! Отвечают на добро и теплыми словами и вкусными пирожными.

Для Натальи Устилка профессия дворника и вовсе открыла путь в творчество. Она стала разрисовать подъезды и дарить жителям  маленькую Планету радости. Без эскизов на одном дыхании она создает маслом экзотический мир,  чудесных дельфинов или красивую избушку из популярного мультика «Маша и Медведь».

Лучшие дворники Минска: «мама на все руки» Анжела Вертинская и творческий реставратор Наталья Устилка -1

Раньше работала реставратором по ткани, поэтому художественных навыков – не занимать. На любимой работе время пролетает в одно мгновение. Неприметные, поцарапанные  стены, как по волшебству, превращаются в шедевры!

Лучшие дворники Минска: «мама на все руки» Анжела Вертинская и творческий реставратор Наталья Устилка -4

Первые лучи солнца и первый загар принадлежат дворникам. Первые улыбки людей встречают их рано утром. Эта работа всегда держит тебя в отличной физической форме, но самое главное – наши героини еще раз убеждают, что развиваться и быть лучшими можно в любом деле. Зашли в тупик – начните с уборки  всего ненужного – это определенная философия и совет вам от талантливой Натальи Устилка.

Будьте благодарны этим замечательным людям и цените нелегкий труд  дворников. Сохраняйте порядок и создавайте красоту в своих дворах, как у себя дома.

Лучшие дворники Минска: «мама на все руки» Анжела Вертинская и творческий реставратор Наталья Устилка -7

# общество # Профессии # Фотофакт # Наталья Устилка # Анжела Вертинская

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