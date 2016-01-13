Лучшие дворники Минска: «мама на все руки» Анжела Вертинская и творческий реставратор Наталья Устилка

Познакомимся с людьми, которые делают наш город чистым и красивым.

Этот участок по улице Лещинского особенно хорош. Ведь здесь трудится бригада лучшего дворника – Анжелы Вертинской.

Сфера обслуживания – её стихия, работала швеей и контролером. К своему делу относится с трепетом и энтузиазмом, а благодарность жителей и оценка руководства вдохновляет на новые подвиги. Активистка полностью опровергает стереотип о неженской профессии и убеждает, что никто лучше хозяйки не наведет марафет во дворе.

А мама троих детей о чистоте знает не понаслышке. Порой, в снегопады, выходит на работу в 5 утра, чтобы подарить уже родным жителям доброе утро.

В помощь теплый чай, крем зимний уход, музыка в наушниках и рукавицы с утеплителем.

Вот так скребками кропотливо раскалывают лед, снег выметают березовыми или пластмассовыми метелками. И это только внешняя сторона уборки, а еще собрать мусор и вымыть подъезды. Заскучать не успеешь!

Кстати, встретить утром дворника с полным ведром или мусорным пакетом – хорошая примета.

Анжела шутит, что по совместительству работает в бюро находок. Благодаря ее объявлениям уже не первый человек нашел свой телефон и документы! Отвечают на добро и теплыми словами и вкусными пирожными.

Для Натальи Устилка профессия дворника и вовсе открыла путь в творчество. Она стала разрисовать подъезды и дарить жителям маленькую Планету радости. Без эскизов на одном дыхании она создает маслом экзотический мир, чудесных дельфинов или красивую избушку из популярного мультика «Маша и Медведь».