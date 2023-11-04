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Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия»

04 ноября 2023 10:33
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Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия». Специально к ней был обновлен наш павильон на ВДНХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия»-1

Среди экспонатов беспилотные летательные аппараты различного назначения, вертолет и космические технологии, модель электрического кабриолета. Тематические разделы: от микроэлектроники до медицины. Многие из проектов реализованы с участием российской стороны.

Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия»-4

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Концепция нашего павильона таким образом трансформировалась из торговли, представления лучших образцов отраслей белорусской промышленности, которые пользуются уже заслуженной популярностью, вот с таким научным и технологичным уклоном. В середине павильона будут представлены натурные образцы наших достижений: от электротехники, электромобилей до беспилотных технологий, аэродронов, вертолетов. И этим мы показываем те научные, технологичные заделы, которые у нас имеются, в том числе и с Российской Федерацией, как промежуточные достижения наших совместных программ.

Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия»-7

Павильоны, в которых можно приобрести белорусскую продукцию, остались. На полках только лучшие товары от отечественных производителей. Наибольшей популярностью пользуется кондитерский отдел.

Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия»-10

Марина Потапова, администратор кондитерского отдела:
Конечно, посетители очень довольны этим павильоном, особенно после реконструкции. Сладости все самые топовые, самые популярные. На самом деле, они у нас в Беларуси популярны, но здесь люди больше выбирают продукты менее сладкие.

Примечательно, что белорусский павильон обновили как раз ко Дню народного единства, который отмечают в России. Этому и посвятили масштабную выставку на ВДНХ, достойное место на которой отведено Беларуси.

# Выставка # общество # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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