Лучшие бармены Беларуси продемонстрирую своё мастерство

Они соберутся в Минске, чтобы порадовать эффектным зрелищем – флейрингом. Именно так называются акробатические приемы при изготовлении коктейлей. Чтобы показать своё мастерство на соревнованиях, бармены тренируются по несколько лет, и немало разбитых бокалов лежит на пути к успеху настоящих мастеров. В Беларуси соревнования по акробатическому приготовлению коктейлей пройдут впервые. Поэтому и борьба за звание лучшего бармена страны ожидается напряженной и захватывающей.