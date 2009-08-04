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Лучшие бармены Беларуси продемонстрирую своё мастерство

04 августа 2009 07:07
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Они соберутся в Минске, чтобы порадовать эффектным зрелищем – флейрингом. Именно так называются акробатические приемы при изготовлении коктейлей. Чтобы показать своё мастерство на соревнованиях, бармены тренируются по несколько лет, и немало разбитых бокалов лежит на пути к успеху настоящих мастеров. В Беларуси соревнования по акробатическому приготовлению коктейлей пройдут впервые. Поэтому и борьба за звание лучшего бармена страны ожидается напряженной и захватывающей.
# общество

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