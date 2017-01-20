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Лучшей школьницей Минской области стала Анастасия Карпович

20 января 2017 14:53
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Новости Беларуси. Одна из лучших школьниц центрального региона живет в Копыле.

Семиклассница Анастасия Карпович имеет титул «Ученик года Минской области».

Лучшей школьницей Минской области стала Анастасия Карпович-1

Высокую награду девочка получила за творческие достижения. Молодая копылянка прекрасно поет и имеет на своем счету не одну победу на фестивалях и конкурсах. В начале года школьница стала стипендиантом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. С юным талантом познакомились в сюжете программы «Минщина» на СТВ.

# общество # Школы в Беларуси

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