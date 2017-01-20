Лучшей школьницей Минской области стала Анастасия Карпович

Высокую награду девочка получила за творческие достижения. Молодая копылянка прекрасно поет и имеет на своем счету не одну победу на фестивалях и конкурсах. В начале года школьница стала стипендиантом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. С юным талантом познакомились в сюжете программы «Минщина» на СТВ.