Лучшей бабкой Нью-Йорка стала 86-летняя украинка

В Нью-Йорке состоялся традиционный конкурс «Ваше высочество бабушка», победительницей которого стала уроженка Украины 86-летняя Шифра Блинова.

По словам судей, в роли которых выступали местные пенсионеры, победительница, которая проживает в Бруклине, была отмечена за то, что невероятно энергична для своих лет. «Спасибо большое, я не ожидала, что стану королевой бабушек ... Я уже подумала, что все обо мне забыли», - поделилась ощущениями новоиспеченная победительница, для которой нынешний конкурс стал уже четвертым по счету (однако выиграла Блинова впервые), сообщает www.ctv.by со ссылкой на TCN.ua.



По словам самой победительницы конкурса, секрет ее молодости кроется в отношении к жизни. Пенсионерка, которая в годы Второй мировой войны работала медсестрой, отметила, что любит петь и участвовать в различных постановках. «Вместо того, чтобы сидеть на скамейке и сплетничать, я предпочитаю петь и выступать», - подчеркнула победительница.



Впервые конкурс «Ваше величество бабушка» состоялся в Нью-Йорке в 2001 году. Победительницам вручается корона, стеклянная статуэтка и кушетка, сообщает www.ctv.by со ссылкой на TCN.ua.