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Лучшего водителя БелАЗа выберут в Жодино

11 сентября 2023 06:56
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Новости Беларуси. Представителей компаний, которые работают на технике БелАЗ, ждут три насыщенных дня. За звание лучшего до 13 сентября будут бороться более 30 водителей карьерных самосвалов из России, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лучшего водителя БелАЗа выберут в Жодино-1

Мероприятия «Клуба операторов БелАЗа» пройдут на собственном полигоне предприятия в Жодино. Сегодня, 11 сентября, ознакомительный день – экскурсия по сборочным цехам и выставки, а также посещение «Линии Сталина». Торжественное открытие чемпионата – завтра. Операторы будут показывать навыки вождения большегрузов.

Мини-экзамен по теории завершит практика вождения 130-тонного самосвала в непредсказуемых условиях, а это езда с препятствиями, скоростные маневры. Победителей определят более чем в 30 номинациях. В заключительный день состоятся встречи с топ-менеджерами завода, где обсудят вопросы эксплуатации карьерной техники.

# Предприятия Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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