Лучшего участкового Беларуси жители района ласково называют Михалычем

Новости Беларуси, Витебская область. Михаил Невдах 7 лет живет проблемами своего участка. Вверенная ему территория – 11 деревень Витебского района. Каждого жителя участковый знает в лицо. Здесь его ласково называют Михалыч.

В кабинете Михаила Михайловича застанешь редко. Первым делом — объезд проблемных домов.

Андрей Абушкевич, заместитель начальника Витебского РОВД:

Он умеет общаться с людьми. Он знает на участке всех и каждого, и каждый знает его. Все к нему обращаются. Телефон у него ни на минуту не замолкает.

Участковый – в первую очередь психолог. Общение с людьми – основное в работе. Надо быть в курсе всех дел.

Михаил Михайлович – солдат универсальный. Бывший спецназовец и стрелять метко умеет, и рукопашными приемами владеет. На обычных бытовых вызовах до такого не доходит. Но готов участковый к любой ситуации.

Михаил Невдах, старший участковый инспектор милиции Витебского РОВД:

Было разбойное нападение на кассу в Коптях, громкое дело. Преступление было раскрыто через 3 дня. Оно очень жесткое было: ворваться в банк перед закрытием, забрать деньги и ударить кассира.

Сейчас этот участок – самый спокойный в районе. По словам коллег, в этом заслуга участкового милиционера. Останавливаться на достигнутом лучший участковый Беларуси не собирается. К следующим республиканским профсоревнованиям планирует подготовить своего напарника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.