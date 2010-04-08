Прямой эфир

Лучшего телеведущего назовет зритель

08 апреля 2010 07:26
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16 апреля состоится церемония награждения победителей Шестого Национального телевизионного конкурса «Телевершина». Самые успешные авторы и телевизионные проекты минувшего года будут определены в 21 номинации.

А лучшего телеведущего  в номинации «Приз зрительских симпатий» предстоит выбрать вам, уважаемые зрители! Свой голос  вы сможете отдать 15 апреля  с 7:00 до 8:30 утра  - на телеканале СТВ в прямом эфире в  программе «Утро. Студия хорошего настроения» будет проводиться голосование (звонки с городских телефонов -  бесплатно!). Кто из девяти  претендентов получит заветную статуэтку — зависит только от вас!
 
СТВ представляют:
Ольга Бельмач («24 часа»);
Ирина Хануник-Ромбальская («Столичные подробности»);
Игорь Позняк («Неделя»).

ОНТ  представляют:
Сергей Дорофеев (ток-шоу «Выбор», программа «Выбор+»);
Георгий Колдун (интеллектуальная игра «Один против всех»);
Арташес Антонян («Новости спорта»).

Первый и Лад представляют:
Ольга Куришко, (новости, «Звездные танцы»);
Алина Кравцова («Культурные люди», «Звездные танцы»);
Виталий Карпанов («Экспедиция», ЛАД).

# общество

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