Лучшего телеведущего назовет зритель

А лучшего телеведущего в номинации «Приз зрительских симпатий» предстоит выбрать вам, уважаемые зрители! Свой голос вы сможете отдать 15 апреля с 7:00 до 8:30 утра - на телеканале СТВ в прямом эфире в программе «Утро. Студия хорошего настроения» будет проводиться голосование (звонки с городских телефонов - бесплатно!). Кто из девяти претендентов получит заветную статуэтку — зависит только от вас!
СТВ представляют:
Ольга Бельмач («24 часа»);
Ирина Хануник-Ромбальская («Столичные подробности»);
Игорь Позняк («Неделя»).
ОНТ представляют:
Сергей Дорофеев (ток-шоу «Выбор», программа «Выбор+»);
Георгий Колдун (интеллектуальная игра «Один против всех»);
Арташес Антонян («Новости спорта»).
Первый и Лад представляют:
Ольга Куришко, (новости, «Звездные танцы»);
Алина Кравцова («Культурные люди», «Звездные танцы»);
Виталий Карпанов («Экспедиция», ЛАД).