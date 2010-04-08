Лучшего телеведущего назовет зритель

16 апреля состоится церемония награждения победителей Шестого Национального телевизионного конкурса «Телевершина». Самые успешные авторы и телевизионные проекты минувшего года будут определены в 21 номинации.

А лучшего телеведущего в номинации «Приз зрительских симпатий» предстоит выбрать вам, уважаемые зрители! Свой голос вы сможете отдать 15 апреля с 7:00 до 8:30 утра - на телеканале СТВ в прямом эфире в программе «Утро. Студия хорошего настроения» будет проводиться голосование (звонки с городских телефонов - бесплатно!). Кто из девяти претендентов получит заветную статуэтку — зависит только от вас!



СТВ представляют:

Ольга Бельмач («24 часа»);

Ирина Хануник-Ромбальская («Столичные подробности»);

Игорь Позняк («Неделя»).

ОНТ представляют:

Сергей Дорофеев (ток-шоу «Выбор», программа «Выбор+»);

Георгий Колдун (интеллектуальная игра «Один против всех»);

Арташес Антонян («Новости спорта»).

Первый и Лад представляют:

Ольга Куришко, (новости, «Звездные танцы»);

Алина Кравцова («Культурные люди», «Звездные танцы»);

Виталий Карпанов («Экспедиция», ЛАД).