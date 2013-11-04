Лучшего повара учреждений социального обслуживания населения определили в Минской области

Новости Беларуси. На Минщине определили лучшего повара учреждений социального обслуживания населения. Победу праздновала Инесса Леонович, работающая в Червенском психоневрологическом доме-интернате. В Минской области такой конкурс профессионального мастерства проводится второй год подряд. Среди нынешних участников 19 специалистов учреждений социального обслуживания населения.

Жюри оценивало не только оригинальность блюд, вкус и дизайн, но и сервировку стола, а также чистоту рабочего места. В целом, сегодня на Минщине действуют 16 домов-интернатов, где проживают более трех тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инесса Леонович, победитель областного конкурса «Смак» среди поваров учреждений социального обслуживания населения:

Я приготовила «Гусь на лужайке», гусь, фаршированный блинами, черносливом и курагой. Рыба «чудесный пруд». У нас есть свой пруд. Рыба, фаршированная крабовыми палочками. Картофельные рулеты «Сказка». Это мы сами делали, своими руками на территории столовой.

Олег Семенчук, председатель комитета по работе, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Оформление и приготовление блюд – их уровень намного выше, чем в прошлом году. Цель конкурса – во-первых, повышение престижа профессии повара. А во-вторых, чтобы люди могли встречаться, общаться, делиться опытом повышения мастерства, делились рецептурой приготовления блюд.