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Лучшего повара организаций Минтруда и соцзащиты назовут сегодня в Минске

09 июля 2008 08:13
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В кулинарный поединок вступят семеро смелых из столицы, а также кулинары из Минской и Брестской областей. Им предстоит умело сервировать стол, художественно нарезать овощи и приготовить оригинальное банкетное блюдо. Участники конкурса должны продемонстрировать не только высокое поварское искусство, но и проявить творческий подход. Победителям вручат дипломы и премии. Впервые такой конкурс прошел в 2003 году. По мнению организаторов, прежде всего он помогает поварам расти профессионально.
# общество

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