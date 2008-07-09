Лучшего повара организаций Минтруда и соцзащиты назовут сегодня в Минске

В кулинарный поединок вступят семеро смелых из столицы, а также кулинары из Минской и Брестской областей. Им предстоит умело сервировать стол, художественно нарезать овощи и приготовить оригинальное банкетное блюдо. Участники конкурса должны продемонстрировать не только высокое поварское искусство, но и проявить творческий подход. Победителям вручат дипломы и премии. Впервые такой конкурс прошел в 2003 году. По мнению организаторов, прежде всего он помогает поварам расти профессионально.