Лучшего электрика в СНГ назовут в Витебске

В Витебске заканчиваются международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных электросетей. Звание лучшего в профессии отстаивают 7 команд из государств Содружества. Такие состязания проходят в Беларуси уже во второй раз. Придвинский край - флагман энергетической отрасли страны. Здесь же располагается лучший в республике учебный центр и полигон для проведения подобных соревнований. Пока белорусская команда выступает успешно, но впереди ещё несколько сложных этапов.