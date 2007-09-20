Прямой эфир

Лучшего электрика в СНГ назовут в Витебске

20 сентября 2007 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Витебске заканчиваются международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий распределительных электросетей. Звание лучшего в профессии отстаивают 7 команд из государств Содружества. Такие состязания проходят в Беларуси уже во второй раз. Придвинский край - флагман энергетической отрасли страны. Здесь же располагается лучший в республике учебный центр и полигон для проведения подобных соревнований. Пока белорусская команда выступает успешно, но впереди ещё несколько сложных этапов.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября 2007 11:30

Бангладеш страдает от наводнений

20 сентября 2007 08:41

В Минске состоится заседание коллегии министерств юстиции Союзного государства

20 сентября 2007 08:41

В Беларуси - День таможенника