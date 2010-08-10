Лучше вовремя предупредить, чем потом отчаянно тушить

В деревне – в том самом месте, где люди живут с общими заборами нос к носу – всегда было актуальным вопросом – как уберечься от пожара. Что делать, если спасатели далеко?

Время тревожных колокольчиков ушло в прошлое. Каждая белорусская деревня – даже самая отдаленная от цивилизации – находится в огромной системе предупреждения любых ЧП.

В Смолевичском районе противопожарный расчет – шесть постов радиусом действия каждый 10 километров. Это значит, у пожарных в запасе имеется при хорошем раскладе 10-12 минут, чтобы добраться до горячей, а точнее до горящей точки.

Виктор Мастеница, заместитель начальника Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

– Радиус выездов не покрывает весь район, т.е. остаются пробелы, где подразделения в назначенный срок на тушение пожара выехать не может. Поэтому есть определенные компенсирующие мероприятия.

Компенсирующие мероприятия – так спасатели называют противопожарный минимум, который должен находиться в каждой деревне, независимо от того, в радиусе она или нет. В первую очередь – это пожарные водоемы или водонапорные башни. Еще в более первую очередь – стационарные телефоны. Мобильная связь в расчет не берется. Это к слову, деревня, которая находится за кругом спасательных 10 минут.

«Противопожарный набор» в деревне – элементарная необходимость. Впрочем, как и понимание местных жителей, что делать в случае пожара пока спасатели в пути.

Александра Кулакова, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.