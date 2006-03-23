Ловись рыбка большая и маленькая

Рыболовный фестиваль "Белорусская уха" пройдет 25-26 марта на Лошанском водохранилище Узденского района Минской области. Его организаторами традиционно выступают Федерация рыболовного спорта и Белорусское общество охотников и рыболовов. Как сообщает БелТА, на фестиваль съедутся около 15 команд со всех регионов Беларуси и города Минска. Приглашены также рыболовы из России, Украины, стран Балтии. Впервые в соревнованиях примет участие любительская команда Белорусского республиканского интернет-клуба.Они будут соревноваться в зимней ловле рыбы на мормышку. Причем турнир пройдет в строгом соответствии с международными правилами, принятыми в этом виде спорта. В настоящее время толщина льда на Лошанском водохранилище составляет порядка 70 см. Каждая команда будет состоять из четырех человек независимо от пола и возраста. Их задача - наловить как можно больше рыбы и в первый, и во второй день соревнований. Как правило, на мормышку в Лошанском водоеме попадаются окуни, ерши и плотва. Завершится фестиваль церемонией вручения победителям заслуженных медалей и призов, а также дегустацией приготовленной из улова традиционной белорусской ухи.