В Могилёвской области возрождается уникальная порода лошадей - русская тяжеловозная.

В своё время конезавод под Мстиславлем чуть было не стал банкротом, однако сегодня коневодство вновь оживает. Табун племенных лошадей уже превышает 260 голов. Мстиславские тяжеловозы не только всё активнее скупаются белорусскими хозяйствами, лошадьми интересуются даже за рубежом.

Конезаводов, подобных этому по всему Союзу всего-то 5

было. Сейчас на плаву осталось лишь белорусское предприятие. Табун в 260 голов со временем планируют увеличить вдвое. Сегодня лошади вновь в цене. Поэтому перспективы у хозяйства неплохие.

Планов у хозяйства много. Тем более, сейчас, когда его присоединили к селекционно-гибридному центру "Вихра". Аграрии крепкие - 20 тысяч тонн зерна в этом году собрали. Так что новым угодьям в "Вихре" только рады.

Уже сейчас для белорусских крестьян закупочная цена одной особи составляет не более 2 миллионов рублей. Дальше будет ещё дешевле. Но только не с элитой. Самые удачные представители породы либо будут оставаться на конезаводе, либо продаваться за рубеж.

