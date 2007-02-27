Лошади понимают с полуслова

Изобретён новый метод общения с лошадьми. Израильский тренер и наездник Ури Пелег добивается выполнения от животных сложнейших упражнений без лишних усилий.

Матер использует только голос и язык тела, он отказался от ремней и хлыста. Результаты не заставили долго ждать. Все животные в отличной форме и самые сложные тренировочные упражнения выполняют легко и безошибочно.

"В процессе работы я пришел к выводу, что метод убеждения наиболее приемлем даже для самого капризного животного. Я стараюсь разговаривать с лошадьми, не повышая голос. Скакуны хорошо знают мою походку, все мои движения и жесты. Это помогает войти в доверие к животным, понять их, а в ответ они понимают меня и легко поддаются тренировке", - говорит Ури Пелег.

Свою уникальную методику Ури назвал "естественной связью". Подобно отношениям матери и ребенка, лошадь повторяет все действия своего хозяина. Наездник Джастин Леон считает, что для всех наездников и просто любителей братьев наших меньших появилась фантастическая возможность общаться с животными без употребления какого-либо давления".



Методика дает потрясающие результаты. Даже самая капризная лошадь становится покладистой и выполняет все пожелания наездника. Эксперты полагают, что новую методику возьмут на вооружение уже в ближайшем будущем и данная практика станет основным, а в дальнейшем единственным способом общения с животными.