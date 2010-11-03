Лондонское метро парализовала очередная масштабная забастовка, отменены 60% поездов

Все линии подземки функционируют с большими перебоями. Сотням тысяч пассажиров пришлось пересесть на наземный вид транспорта.

В 24-часовой акции протеста, стартовавшей накануне вечером, участвуют 11 тысяч сотрудников метрополитена. Люди не довольны планами правительства по сокращению 800 рабочих мест в отрасли.

Следующая забастовка работников лондонского метро запланирована на 29 ноября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Свыше 11 тысяч работников метрополитена Лондона начали 24-часовую забастовку