Логистический хаб белорусских товаров может появиться в Экваториальной Гвинее

Новости Беларуси. В Беларуси прорабатывают вопрос о создании в Экваториальной Гвинее производственно-логистического хаба нашей национальной продукции. Его планируют использовать в том числе для поставок в страны Центральной и Западной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Мы заинтересованы в поставках в Экваториальную Гвинею нашей сельскохозяйственной техники, наших карьерных самосвалов для горнодобывающей промышленности вашей страны. Готовы поставлять оптико-электронные изделия, многофункциональные беспилотные авиационные, роботизированные комплексы, создавать предприятия замкнутого цикла по производству и переработке мясной и молочной продукции.
Глава МИД Экваториальной Гвинеи: для нас Беларусь – приоритет в международной политике