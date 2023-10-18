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Логистический хаб белорусских товаров может появиться в Экваториальной Гвинее

18 октября 2023 16:41
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Новости Беларуси. В Беларуси прорабатывают вопрос о создании в Экваториальной Гвинее производственно-логистического хаба нашей национальной продукции. Его планируют использовать в том числе для поставок в страны Центральной и Западной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Логистический хаб белорусских товаров может появиться в Экваториальной Гвинее-1

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Мы заинтересованы в поставках в Экваториальную Гвинею нашей сельскохозяйственной техники, наших карьерных самосвалов для горнодобывающей промышленности вашей страны. Готовы поставлять оптико-электронные изделия, многофункциональные беспилотные авиационные, роботизированные комплексы, создавать предприятия замкнутого цикла по производству и переработке мясной и молочной продукции.

Глава МИД Экваториальной Гвинеи: для нас Беларусь – приоритет в международной политике

# Международное сотрудничество # общество # Сергей Алейник # Фотофакт

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