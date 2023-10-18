Логистический хаб белорусских товаров может появиться в Экваториальной Гвинее

Новости Беларуси. В Беларуси прорабатывают вопрос о создании в Экваториальной Гвинее производственно-логистического хаба нашей национальной продукции. Его планируют использовать в том числе для поставок в страны Центральной и Западной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.