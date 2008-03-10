Лодка как средство выживания

Большая вода десятками лет определяла судьбы целых деревень. Одна из таких - Спорово в Брестской области. И хотя масштабных половодий здесь давно не было, местные жители по-прежнему хранят секреты борьбы со стихией. Более половины лодок, которые эксплуатируются в Спорове, изготовил Антон Михайлович, на его счету более 100 лодок. Сегодня пенсионеру уже 80.



Этому мастерству его никто не учил. Сама жизнь заставила. До мелиорации деревня больше напоминала Венецию - вокруг только вода. Местных жителей спасали лишь лодки.



Сейчас большая вода не подступает к деревне. Но лодка по-прежнему в особом почете. Нынешние клиенты местного судостроителя - рыболовы. И хотя сегодня наблюдается "пластиковый" бум, бывалые рыбаки выбирают только дерево: надежное и практичное.