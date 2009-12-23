Льняные елки могут стать новым туристическим брендом Витебской области

Необычный маркетинговый ход оршанских производителей – вместо вечнозеленых атрибутов Нового года они предложили льняную альтернативу.

Мода на лен периодически триумфально возвращается. В этом году белорусский национальный символ стал еще и новогодним. В Витебске к празднику наряжают льняные елки. Дизайнерская елка – модная альтернатива зеленой красавице. Участникам конкурса понравилось работать с льняными волокнами. Из необычного материала получились десятки эксклюзивных творений.

Татьяна Лапина, организатор выставки-конкурса «Арт-Объект 2010. Лен»:

– Выставка прекрасная, но самое главное, что мы хотели – это поднять бренд нашего города – льняную елку. Для того, что бы в следующем году к нам поехали туристы за красивым дизайнерским льном.

Материалы для модных елочек ткали в огромных цехах. Для Оршанского льнокомбината необычные атрибуты нового года – еще один оригинальный маркетинговый ход. Вначале года склады предприятия ломились от невостребованной продукции. Объемы производства сокращать не стали, увеличили экспорт. В привычный белорусам лен одели даже самые экзотические страны.

Игорь Ещенко, начальник управления маркетинга РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:

– Выполняли заказы и для канадских компаний, и для английских, и японских. Мы работаем и с Австралией, очень плотно работаем с турецким рынком.

Сейчас зарубежных партнеров прибавилось. Активная рекламная и внешнеэкономическая политика позволила за год разгрузить склады на 20%. Но для крупнейшего в Европе льноперерабатывающего комбината – этого мало. С остатками на стеллажах пока продолжают бороться лишь художники. Обновленная продукция, наверняка, привлечет покупателя.

Светлана Митина, художник отдела разработки ассортимента Оршанского льнокомбината:

– Чтобы ее выгодно продать, мы занимаемся облагораживанием нашей ткани. Для этого создаем рисунки для печати, которая может украсить эту ткань.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Наши льноводы надеются, что льняная елка – хорошая примета. И в наступающем году во время бума на натуральные экологические материалы белорусский лен окажется востребованным в мире.