Ливни в горах Ванкувера могут помешать проведению Олимпийских игр

Горнолыжный курорт в Ванкувере, готовящийся принять олимпийские соревнования по фристайлу и сноуборду, закрыт в связи с сильными ливнями.

Эта ситуация вновь заставляет представителей Олимпийского комитета беспокоиться по поводу проведения соревнований, которые начнутся в следующем месяце. Подобные проблемы прошлой зимой вызвали отмену этапа Кубка мира в гигантском слаломе среди мужчин и женщин из-за слишком мягкого состояния снежного покрытия.

Однако организационный комитет Олимпиады в Ванкувере остается уверенным в том, что погода не помешает проведению соревнований, которые должны состояться с 12 по 28 февраля.

– Пока ситуация не критичная, но мы, конечно, пристально следим за развитием событий, – заявил пресс-атташе горнолыжного курорта, сообщает Associated Press.